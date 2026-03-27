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Cultura e spettacoli

L'Otello della compagnia del Balletto di Roma incanta il Ponchielli

di Federica Priori

In scena a Cremona per la Stagione di Danza la compagnia del Balletto di Roma nell’Otello, produzione firmata dal rinomato coreografo Monteverde

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La Stagione di Danza del Teatro Ponchielli ha portato giovedì sera a Cremona il Balletto di Roma in una delle produzioni shakespeariane più applaudite, insieme a Giulietta e Romeo, nella carriera del coreografo Fabrizio Monteverde: l’Otello.
Il titolo, di cui Monteverde ha curato anche regia e scene, aveva debuttato nel 2009 al Festival di Civitanova e ora è stato riallestito sulle musiche di Antonín Dvořák in una versione che parte dall’attualità analizzando gli snodi psicologici dei personaggi in un “triangolo mai equilatero” di rapporti.
L’ambientazione in un moderno porto di mare, dove le diversità vengono accettate come naturali, si accosta all’intuizione di Otello -qui interpretato da Alessio Di Traglia- come uno straniero; mentre la presenza del mare diventa sinonimo di passione che il Balletto di Roma, compagnia attiva da oltre mezzo secolo e oggi curata nella direzione artistica da Francesca Magnini, esprime magistralmente.
Lo spettacolo è stato preceduto da un workshop di danza contemporanea rivolto al pubblico, cui hanno partecipato con entusiasmo giovani ballerini e ballerine. Un’esperienza formativa preziosa con esponenti di rilievo del settore.

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