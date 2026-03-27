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Cronaca

Pro Loco di Grumello in assemblea il 29 marzo per il bilancio

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Appuntamento istituzionale per la Pro Loco di Grumello quello che si terrà nella mattinata di domenica 29 marzo.

La Presidente Loredana Costa ha infatti convocato l’assemblea annuale dei soci nel salone di Cascina Castello in via Roma. L’inizio è programmato per le ore 11 e l’ordine del giorno prevede la relazione della Presidente, la lettura e approvazione del bilancio consuntivo 2025 e di quello preventivo per l’anno in corso anche per questo il Consiglio direttivo esorta i soci a partecipare numerosi.

Si precisa che chi non può essere presente ha la possibilità di delegare, via mail, una persona a rappresentarlo e si informa che durante l’assemblea continuerà il tesseramento (10 € la quota minima).

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