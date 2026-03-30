Attentato a Ranucci, la rivelazione di Giletti: “Attentatori dalla Campania, legati a camorra”

(Adnkronos) – A Lo Stato delle Cose nuove rivelazioni sull’attentato dello scorso ottobre al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci: A svelarle durante la trasmissione di stasera è stato Massimo Giletti.

“Il mezzo usato – ha detto – non è una Panda nera, che probabilmente ha depistato all’inizio. La notizia vera è che l’esplosivo intanto non era plastico ma è una gelatina, probabilmente presa in una cava. Gli uomini erano tanti, non uno solo, e venivano dalla Campania: sono arrivati quella sera stessa e sono tornati. Uomini che appartengono alla camorra. L’attentato a Sigfrido Ranucci è di camorra”

Non è la prima volta che la pista camorra viene affrontata. Già il 21 novembre scorso l’inviato di Report Daniele Autieri e Francescomaria Tuccillo, ex Ad della società Cantieri Navale Vittoria, sono stati sentiti in procura a Roma come persone informate sui fatti nell’ambito dell’inchiesta aperta per l’attentato con un ordigno esploso il 16 ottobre davanti casa del conduttore , che ha distrutto la sua auto. Al centro dell’audizione davanti al pm della Dda di Roma Carlo Villani, una lettera anonima arrivata alla redazione di Report che collegava all’attentato ambienti criminali della camorra e un presunto traffico di armi emerso in un servizio andato in onda qualche giorno prima dell’audizione.