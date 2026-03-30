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Cronaca

Bacchiega: martedì la camera mortuaria a Viadana, mercoledì funerali a Cremona

di Giovanni Gardani

Bacchiega era originario di Casalmaggiore ma viveva da anni nel capoluogo e proprio qui, nella chiesa di San Bernardo, verranno celebrate le esequie

Simone Bacchiega
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La salma di Simone Bacchiega, morto a 51 anni in Sardegna dopo un incidente mentre si lanciava col paracadute, rientrerà nel comprensorio Oglio Po martedì: dalle 14.30 alle 18.30 proprio di martedì sarà allestita la camera mortuaria a Viadana, nel mantovano, presso la Sala del Commiato delle pompe funebri Roffia.

Bacchiega, per gli amici “Cimo”, era originario di Casalmaggiore ma viveva da anni a Cremona e proprio nella città del Torrazzo, per la precisione nella chiesa di San Bernardo, saranno celebrate le esequie.

I funerali si terranno alle ore 10 di mercoledì e la salma giungerà a Cremona da Viadana pochi minuti prima.

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