Morte di Simone Bacchiega, venerdì mattina l'autopsia a Cagliari

Verrà effettuata domani mattina dal medico legale professor Roberto Demontis la perizia sulla salma di Simone Bacchiega, il paracadutista cremonese originario di Casalmaggiore che mercoledì mattina ha perso la vita precipitando al suolo durante una manovra col paracadute al campo di volo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Una trasferta che doveva coronare la sua passione per questo sport e che si è trasformata in tragedia sotto gli occhi dei compagni.

Gli accertamenti per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi sono ancora in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Dolianova, coordinati dal capitano Luca Delle Vedove. Quindi non è ancora noto quando la salma potrà essere restituita ai famigliari.

Il 51enne non era solo un grande appassionato di voli, ma anche istruttore di boxe ed è stato proprio uno dei suoi collaboratori alla palestra di Pontevico ad avere uno degli ultimi contatti con lui. “Proprio per la sua assenza dovuta ai lanci che stava effettuando in Sardegna, oggi avrei dovuto sostituirlo e aiutarlo nell’organizzazione degli allenamenti“, ha fatto sapere l’amico Lodovico Manuel Orsini. “Alle 10.40 di ieri ha smesso di collegarsi su WhatsApp, poi ho saputo di un incidente paracadutistico in Sardegna e ho iniziato ad avere una sensazione molto negativa, purtroppo confermata dai fatti. E’ un dolore fortissimo e un pensiero soprattutto per i suoi due bambini, di 8 e 14 anni”.

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