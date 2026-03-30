Il Durham show su CR1, la vittoria della Vanoli raccontata dai protagonisti

Una vittoria costruita nel finale, accolta dagli applausi dei 2200 presenti al PalaRadi. La Vanoli supera Napoli 88-81 e si regala due punti pesanti, trascinata da un Aljami Durham protagonista assoluto con 34 punti, 7 rimbalzi e 42 di valutazione, seconda miglior prestazione nella storia recente biancoblù.

Sarà proprio lui uno degli ospiti della nuova puntata di Basket&co, in onda lunedì alle 22 su CR1. Nello studio allestito sul parquet del PalaRadi, intervistato da Maria Cristina Coppola e Alberto Guarneri, anche RaeQuan Battle, alla sua seconda presenza e prima davanti al pubblico al PalaRadi, dove ha lasciato segnali importanti soprattutto per energia e impatto difensivo nel momento più delicato della gara.

Ospite anche coach Pierluigi Brotto, che ha commentato così la prestazione di Durham e Battle: “Durham ha fatto una partita di una personalità enorme, poi ha tradotto tutto in giocate tecniche eccezionali. Battle ha cambiato l’atteggiamento difensivo della squadra. Ha messo pressione sulla palla e ha acceso il pubblico, è entrato nella maniera giusta”.

Spazio anche alla Ferraroni Juvi Cremona, reduce dalla sconfitta nel turno infrasettimanale a Rieti, e come sempre uno sguardo alle minors.

Appuntamento lunedì alle 22 su CR1 e in streaming su cr1.it. Sul sito è possibile rivedere tutte le puntate del talk di CR1 dedicato alla pallacanestro.

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