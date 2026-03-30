Ultime News

30 Mar 2026 Raffica di raggiri con annunci "trappola": truffatori a processo
30 Mar 2026 Precetto Pasquale delle Forze armate e di polizia in Cattedrale
30 Mar 2026 Passerella di Crotta d'Adda, quinto crollo: ennesima campata precipita nel fiume
30 Mar 2026 Claudio Bisio chiude la stagione di prosa del Ponchielli
30 Mar 2026 Duecento studenti cremonesi a confronto con atleti olimpici e paralimpici
Nazionali

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cresce

(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia è fermo, Pd e Movimento 5 Stelle crescono. E’ la novità nel sondaggio Swg che oggi, 30 marzo, fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 in caso di elezioni. Il rilevamento evidenzia che Fratelli d’Italia, sempre primo partito con ampio margine, non si sposta dal 29,5% registrato una settimana fa. Il vantaggio della formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Pd si assottiglia. I dem della segretaria Elly Schlein guadagnano lo 0,5% e arrivano al 22%. Passo avanti anche per il M5S di Giuseppe Conte, che sale dello 0,1% e si attesta al 12,3%. Stesso progresso parziale per Forza Italia, ora al 7,9%. La Lega cede lo 0,2% e scivola al 6,6%, allo stesso livello di Verdi e Sinistra che confermano il dato di 7 giorni fa e perfezionano l’aggancio. 

Nessuna variazione per Azione di Carlo Calenda e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, stabili rispettivamente al 3,4% e al 3,3%. Scende Italia viva di Matteo Renzi, che perde lo 0,2% e ora vale il 2,3%. Seguono +Europa (1,4%) e Noi Moderati (1,1%). 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...