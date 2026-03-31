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Nazionali

Bosnia-Italia, oggi finale spareggio per il Mondiale – La diretta

(Adnkronos) – L’Italia scende in campo nella finale dei playoff per il Mondiale 2026. Oggi, martedì 31 marzo, gli Azzurri sfidano la Bosnia a Zenica nell’ultimo atto degli spareggi, per conquistare un posto nel torneo in programma in estate tra Stati Uniti, Messico e Canada. Calcio d’inizio alle 20:45. 

Dove vedere Bosnia-Italia? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai Uno. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di RaiPlay. 

 

La nazionale che vince entrerà nel Girone B del Mondiale 2026, con Canada, Svizzera e Qatar. 

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