Incendio in abitazione ad Agoiolo: muore un 94enne

Nella mattinata odierna, intorno alle ore 08:25, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Viadana è intervenuta in via Giovanni Bovio ad Agoiolo, frazione di Casalmaggiore per domare un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione.

All’arrivo sul posto, la squadra ha provveduto a spegnere tempestivamente le fiamme ma è stato accertato che l’evento aveva coinvolto una persona presente all’interno dell’abitazione: il personale sanitario del 118 ne ha constatato il decesso. Si tratta di Arnaldo Adorni, 94enne.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha quindi effettuato un accurato controllo dei locali, al fine di escludere la presenza di ulteriori focolai o persone coinvolte.

A partire dalle ore 11:00 circa, due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona, intervenute in supporto, sono impegnate negli accertamenti del caso.

Attualmente, l’appartamento è stato interdetto e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza.

Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di indagine; è stato inoltre richiesto l’intervento del Nucleo Investigativo Antincendi (NIA) per ulteriori verifiche.

Sul posto sono presenti anche i Carabinieri di Casalmaggiore.

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