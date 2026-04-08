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Cronaca

Bomba carta nel settore ospiti dello Zini: cinque anni di Daspo a ultras del Bologna

di Simone Arrighi

La visione delle immagini dell’impianto di video sorveglianza dello stadio e di quelle effettuate dalla Polizia Scientifica della Questura di Cremona ha permesso di individuare il tifoso

Il tifoso individuato
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Il Questore della provincia di Cremona, Carlo Ambra, ha adottato un provvedimento Daspo per la durata di cinque anni a carico di un ultras del Bologna per accensioni di artifici pericolosi all’interno dello stadio di Cremona.

In particolare, l’autore, con precedenti specifici in ambito sportivo, in occasione dell’incontro di calcio Cremonese – Bologna, allo stadio Zini domenica scorsa, durante il primo tempo del match, ha posizionato e fatto esplodere una bomba carta all’interno del settore ospiti, all’altezza della balaustra di separazione dal campo di gioco.

Grazie alle successive indagini del personale della Squadra Tifoserie della Digos di Cremona, è stato possibile individuare e identificare, tramite la visione delle immagini dell’impianto di video sorveglianza dello stadio e di quelle effettuate dalla Polizia Scientifica della Questura di Cremona, l’autore dell’azione violenta che è stato pertanto denunciato in stato di libertà per l’accensione di un artificio esplodente durante una competizione sportiva.

Vista la gravità del gesto ed i precedenti specifici dell’autore è stata adottata anche la misura di prevenzione personale del Daspo per cinque anni e la sanzione amministrativa per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo.

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