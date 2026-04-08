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Champions, oggi Barcellona-Atletico ai quarti: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Champions League con l’andata dei quarti di finale. Oggi, mercoledì 8 aprile, è il giorno della super sfida tra Barcellona e Atletico Madrid al Camp Nou. I balaugrana hanno eliminato il Newcastle agli ottavi, mentre i Colchoneros hanno avuto la meglio sul Tottenham. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Barcellona-Atletico Madrid, in campo stasera alle 21: 

Barcellona (4-2-3-1) J. Garcia; E. Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martin, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Ferrán Torres; Lewandowski. All. Flick. 

Atletico Madrid (4-4-2) Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giu. Simeone, Llorente, J. Cardoso, Lookman; J. Alvarez, Griezmann. All. Simeone. 

La sfida di Champions tra Barcellona e Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv da Sky, ai canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (251). La gara sarà trasmessa anche gratis e in chiaro su TV8. Sfida visibile in streaming su Now e Sky Go. 

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