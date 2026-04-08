La compagnia Operazione Musical in scena a Soresina con "L'isola che non c'è"

La compagnia Operazione Musical è pronta a tornare in scena con il musical ‘L’isola che non c’è’ in programma con tre appuntamenti sabato 11 aprile alle ore 21.00 e domenica 12 aprile alle ore 16.00 e alle ore 21.00.

Il palco del Teatro Sociale di Soresina accoglierà lo spettacolo allestito dai ragazzi dell’Associazione Culturale Operazione Musical che ripercorre le celebri vicende del magico fanciullo che non vuole crescere e che, per una serie di coincidenze, si trova a condurre tre piccoli fratelli sull’Isola che non c’è.

Tra pirati, fate e avventure senza tempo, la trama celebra l’eterna meraviglia dell’infanzia che ha fatto sognare intere generazioni, capace, al tempo stesso, di parlare anche agli adulti. Il desiderio di restare eternamente giovani si scontra infatti con la necessità di crescere ed assumersi responsabilità, mentre l’isola che non c’è diventa un luogo sospeso tra sogno e realtà, dove ognuno può trovare la propria dimensione. Si tratta di un classico accompagnato da una colonna sonora che fra energia e poesia, saprà dar voce ai personaggi e ai loro sogni, trasportando il pubblico in un universo musicale coinvolgente ed indimenticabile.

Lo spettacolo, giunto alla seconda messa in scena e forte del debutto dello scorso mese di giugno quando fece registrare oltre 1100 spettatori, è il risultato di un lavoro corale, frutto di mesi di prove di canto, ballo e recitazione, oltre a lunghe ore dedicate all’allestimento di costumi, scenografie e oggetti di scena. Oltre trenta performer trasformeranno il palco del Sociale nella magica Isola che non c’è, tra il galeone dei pirati, la foresta degli indiani e la tana dei bimbi sperduti, fino a un finale travolgente, capace di emozionare grandi e piccoli.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’infoline al numero 324 8238139 oppure visitare il sito www.operazionemusical.it, dove è anche possibile acquistare direttamente i biglietti online.

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