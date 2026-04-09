"Dentro le Olimpiadi e Paraolimpiadi": il futuro di Milano-Cortina 2026 al Cr2 Sinapsi

Mentre è ancora vivo il ricordo delle Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali, dalla collaborazione tra il Porte Aperte Festival e la fondazione Occhi Azzurri onlus nasce l’idea di presentare a Cremona il volume “Dentro le Olimpiadi e Paraolimpiadi Milano-Cortina 2026”, curato da Paolo Corvo per i caratteri delle edizioni Mimesis. L’appuntamento è per martedì 14 aprile alle ore 18 presso Cr2 Sinapsi, via Serio 34, con ingresso libero e gratuito.

Paolo Corvo, docente di Sociologia del turismo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, coordina contributi di sociologi dello sport, giornalisti e studiosi del turismo e dell’ospitalità, che interpretano i Giochi olimpici e paralimpici nei loro molteplici significati, mettendone in luce le implicazioni per lo sviluppo dei territori e la coesione sociale.

Il libro tratta quindi le tematiche sportive, ma anche aspetti quali parità di genere, disabilità, pace olimpica e volontariato, focalizzando l’attenzione sulle persone, sulla società presente e sul suo futuro.

A parlare del libro sarà lo stesso curatore, con il nuotatore paralimpico Efrem Morelli, in dialogo con Gianluca Galimberti; sarà presente l’Assessore allo Sport del Comune di Cremona Luca Zanacchi.

L’appuntamento si inserisce nel percorso “Aspettando il PAF 2026”, che ci accompagnerà nei prossimi mesi, fino all’undicesima edizione della rassegna prevista per il 4-5-6-7 giugno.

“Il Centro Cr2 Sinapsi – dichiara il suo ideatore e presidente della Fondazione Occhi Azzurri, Filippo Ruvioli- è lieto di ospitare questo incontro. Sebbene il tema possa apparire, a una prima lettura, distante dalle attività abituali del Centro, in realtà esso si inserisce pienamente nel solco delle riflessioni che da sempre ne caratterizzano l’impegno. I Giochi olimpici e paralimpici rappresentano infatti un punto di incontro tra dimensioni sociali, culturali e umane: gli stessi ambiti su cui il Centro concentra la propria attenzione e ricerca.

Sarà un piacere ospitare Efrem Morelli, protagonista di una straordinaria storia sportiva e umana, da tempo vicino al Centro Cr2 Sinapsi: già nelle fasi di apertura ha infatti visitato la struttura, riconoscendone fin da subito il valore e apprezzando in particolare la piscina riabilitativa come spazio d’eccellenza dedicato alla riabilitazione in acqua.

Ospitare questo incontro rappresenta per il Centro non solo un’occasione di apertura verso tematiche apparentemente nuove, ma soprattutto la conferma di un impegno coerente: promuovere spazi di dialogo e approfondimento su questioni che condividono una comune attenzione alla persona e al futuro delle comunità.

Al Centro Cr2 Sinapsi – conclude Ruvioli – si concretizza l’unione tra volontà, determinazione e dono: senza la pretesa di insegnare nulla a nessuno, ci piace pensare di poter essere testimonianza di come sia possibile realizzare progetti capaci di generare valore per gli altri, offrendo servizi accessibili e fruibili da tutti”.

© Riproduzione riservata