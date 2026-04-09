Ultime News

9 Apr 2026 Divario digitale: corsi gratuiti negli uffici postali della provincia di Cremona
9 Apr 2026 Abbandono rifiuti, intensa attività della Locale: 200 interventi in tre mesi
9 Apr 2026 Arrestato in centro a Cremona ricercato internazionale per furti di auto e riciclaggio
9 Apr 2026 “Mettiti nei miei panni”, role talking nel mondo della disabilità: incontri in Cattolica
9 Apr 2026 Semplificare i permessi per la ztl: la mozione di Forza Italia
Nazionali

Schlein attacca Meloni in Aula, la premier: “Ancora? Tutto falso”

(Adnkronos) – Un botta e risposta continuo tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Quando la leader dem interviene in Aula alla Camera, la premier prende appunti ma spesso, specie quando Schlein affonda con le critiche, risponde ad alta voce. La segretaria del Pd insiste con “toccherà a noi rimediare ai vostri errori”, Meloni anche a gesti replica: “Ancora?”. Poi, rivolgendosi anche ai ministri seduti al suo fianco, commenta la parola della Schlein scuotendo il capo: “E’ tutto falso”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...