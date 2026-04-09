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Scuola, Valditara “Via a corsi formazione su educazione a empatia e rispetto”

ROMA (ITALPRESS) – “Da oggi partono con Indire i corsi di formazione degli insegnanti per educare al rispetto, alle relazioni, all’empatia, alla parità. Questi corsi, finanziati dal Miur, attuano le prescrizioni contenute nelle nuove linee guida sull’educazione civica e nelle indicazioni nazionali, cioè i nuovi programmi scolastici”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Questi percorsi prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti. Per la prima volta introduzione l’educazione affettiva nelle scuole. Noi facciamo i fatti e lasciamo agli altri le chiacchiere e le sterili polemiche”, ha aggiunto.

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(Fonte video: ministero dell’Istruzione e del Merito)

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