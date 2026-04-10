Riparte “Bici & Barca”: dal 26 aprile nuove uscite tra natura e turismo lento

Dopo il successo registrato lo scorso settembre, torna Bici & Barca, l’iniziativa che unisce cicloturismo e navigazione fluviale, offrendo un’esperienza unica alla scoperta del territorio cremonese. Da domenica 26 aprile riprendono le uscite, realizzate con la collaborazione del Comune di Cremona, insieme a Beega e Cremona Crociere, partner fondamentali per la valorizzazione del turismo sostenibile locale.

Bici & Barca rappresenta un’opportunità ideale per vivere il territorio in modo lento e consapevole, combinando percorsi in bicicletta lungo gli argini del fiume con suggestive tratte in barca. Un format che ha già conquistato partecipanti di tutte le età, attirando sia appassionati di outdoor sia turisti curiosi di esplorare Cremona da una prospettiva diversa. Il programma prevede itinerari accessibili e adatti a diversi livelli di esperienza, con momenti di relax, scoperta paesaggistica e valorizzazione delle eccellenze locali.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di promozione del territorio e della mobilità sostenibile, con l’obiettivo di incentivare forme di turismo rispettose dell’ambiente e capaci di generare valore per la comunità.

“Il ritorno di Bici & Barca” dichiara l’assessore al Turismo Luca Burgazzi. “Rappresenta un segnale molto positivo per la nostra città e per tutto il territorio. Dopo il successo della scorsa edizione, siamo felici di sostenere nuovamente un’iniziativa che promuove uno stile di vita sano, il turismo lento e la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico.

Questa proposta unisce in modo intelligente sport, ambiente e scoperta, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza autentica e sostenibile. La collaborazione con realtà come Beega e Cremona Crociere dimostra quanto sia importante fare rete per sviluppare progetti di qualità. Continueremo a investire in iniziative come questa, capaci di rendere Cremona sempre più attrattiva e attenta ai temi della mobilità dolce e del turismo responsabile”.

Gli appuntamenti previsti sono: domenica 26 aprile con Navigando verso Stagno Lombardo, sabato 16 maggio con Alla scoperta di Isola Serafini, domenica 14 giugno con Alla scoperta del Parco del Po e del Morbasco.

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