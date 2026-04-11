Cronaca
Castelvetro, alimentazione e crescita in un incontro con la dottoressa Monica Cervi
Ge.Ka GenerAzioni ODV ha organizzato un incontro pubblico su un tema importante per le famiglie con la pediatra
Ge.Ka GenerAzioni ODV, in collaborazione con la dott.ssa Monica Cervi, ha organizzato un incontro pubblico dedicato al tema dell’alimentazione dalla prima infanzia all’adolescenza.
Nell’iniziativa, dal titolo “Nutrire la crescita – Il gusto di crescere”, nella Sala Locatelli della Biblioteca Comunale di Castelvetro Piacentino, la pediatra ha affrontato i principali aspetti legati all’educazione alimentare nelle diverse fasi della crescita. L’incontro è stato organizzato come un’importante occasione di confronto e informazione per genitori, educatori e per tutti coloro che desiderano approfondire il tema della salute alimentare in età evolutiva.
© Riproduzione riservata