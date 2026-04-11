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Cronaca

Il linguaggio di Trump: Forlenza a “24minuti”

Ospite, per parlare anche del presidente americano dal punto di vista dello stile politico, lo storico e antropologo della Luiss di Roma. Appuntamento sugli schermi di CR1

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L’attualità geopolitica: Iran, Ucraina, ma soprattutto le elezioni in Ungheria che si svolgeranno domani, in cui il premier Orban, per la prima volta dal 2010, parte da sfavorito nei sondaggi, e dopo il forte sostegno ricevuto dall’amministrazione Trump. Temi che verranno trattati stasera (sabato) a “24minuti”, lo spazio di approfondimento di CR1 condotto da Simone Bacchetta in onda alle 19:30. Ospite, per parlare anche di Trump dal punto di vista del linguaggio e dello stile politico, lo storico e antropologo della Luiss di Roma Rosario Forlenza.

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