Il linguaggio di Trump: Forlenza a “24minuti”

L’attualità geopolitica: Iran, Ucraina, ma soprattutto le elezioni in Ungheria che si svolgeranno domani, in cui il premier Orban, per la prima volta dal 2010, parte da sfavorito nei sondaggi, e dopo il forte sostegno ricevuto dall’amministrazione Trump. Temi che verranno trattati stasera (sabato) a “24minuti”, lo spazio di approfondimento di CR1 condotto da Simone Bacchetta in onda alle 19:30. Ospite, per parlare anche di Trump dal punto di vista del linguaggio e dello stile politico, lo storico e antropologo della Luiss di Roma Rosario Forlenza.

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