Telesoccorso veterinario, il primato di Cremona con i dispositivi di ultima generazione

Importante iniziativa, da parte del Lions Club Cremona Europea, che oggi a Palazzo ex Duemiglia a Cremona, sede operativa dell’associazione “Il fiocco”, ha consegnato una strumentazione tecnologica che segna un primato per il nostro territorio nel campo del telesoccorso d’urgenza.

Si tratta di due monitor multiparametrici di ultima generazione. Dispositivi che permetteranno di attivare il servizio di teletriage sulle due ambulanze veterinarie.

Il telesoccorso veterinario rappresenta l’evoluzione digitale dell’assistenza d’urgenza: è un sistema di supporto clinico che permette di portare virtualmente il medico a bordo dell’ambulanza attraverso la tecnologia. Grazie all’utilizzo di dispositivi multiparametrici avanzati e alla trasmissione dati in tempo reale, i parametri vitali dell’animale vengono inviati istantaneamente a un medico veterinario remoto per effettuare una diagnosi precoce e guidare i volontari nelle manovre di stabilizzazione.

Un sistema d’avanguardia che trasforma il tempo del viaggio in tempo di cura, rendendo Cremona uno dei primi centri in Italia a sperimentare questo modello di soccorso.

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