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Luisa Ranieri a Taormina per il taglio del nastro della nuova boutique Bvlgari

TAORMINA (ITALPRESS) – A un anno dalla presentazione della collezione di Alta Gioielleria Polychroma al Teatro Greco, Bvlgari inaugura un nuovo capitolo a Taormina con la sua boutique in Corso Umberto I. La nuova apertura nella località turistica rappresenta un ulteriore consolidamento della presenza del brand sul territorio siciliano.

A fare gli onori di casa, per la cerimonia del taglio del nastro, Renato Munafò, General Manager Bvlgari, insieme a Cateno De Luca, Sindaco di Taormina. Madrina d’eccezione l’attrice Luisa Ranieri.

Per l’occasione la Fondazione Bvlgari ha annunciato l’avvio del restauro di un affresco a Palazzo Corvaja, edificio medievale della città, a conferma dell’impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale locale.
lcr/abr/azn/
(ITALPRESS).

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