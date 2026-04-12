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Luisa Ranieri a Taormina per il taglio del nastro della nuova boutique Bvlgari
TAORMINA (ITALPRESS) – A un anno dalla presentazione della collezione di Alta Gioielleria Polychroma al Teatro Greco, Bvlgari inaugura un nuovo capitolo a Taormina con la sua boutique in Corso Umberto I. La nuova apertura nella località turistica rappresenta un ulteriore consolidamento della presenza del brand sul territorio siciliano.
Per l’occasione la Fondazione Bvlgari ha annunciato l’avvio del restauro di un affresco a Palazzo Corvaja, edificio medievale della città, a conferma dell’impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale locale.
A fare gli onori di casa, per la cerimonia del taglio del nastro, Renato Munafò, General Manager Bvlgari, insieme a Cateno De Luca, Sindaco di Taormina. Madrina d’eccezione l’attrice Luisa Ranieri.
Per l’occasione la Fondazione Bvlgari ha annunciato l’avvio del restauro di un affresco a Palazzo Corvaja, edificio medievale della città, a conferma dell’impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale locale.
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(ITALPRESS).
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