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Sinner, festa a Montecarlo con… tuffo in piscina

(Adnkronos) –
Jannik Sinner festeggia il trionfo di Montecarlo con… un tuffo in piscina, davanti agli occhi di Carlos Alcaraz. Oggi, domenica 12 aprile, il tennista azzurro ha battuto proprio lo spagnolo nella finale del Masters 1000 del Principato, vincendo così per la prima volta in carriera il torneo e tornando al numero 1 del ranking Atp, sorpassando Alcaraz in testa alla classifica. 

Dopo la cerimonia di premiazione e la conferenza stampa, Sinner ha condiviso un momento fin qui inedito con il suo staff. L’azzurro si è infilato un costume, salendo sul gradino più alto del trampolino del circolo di Montecarlo e ha deciso di tuffarsi in piscina. 

Prima però qualche momento di esitazione, con Sinner che ha chiesto a Vagnozzi, anche lui in costume pronto a tuffarsi, quanto fosse alto: “Tuffati di testa”, il consiglio, poco raccomandabile vista l’altezza, dell’allenatore. Sinner, per fortuna, non lo ha ascoltato e ha optato per una classica ‘candela’, celebrando così il trionfo di Montecarlo. A guardare il tutto, appoggiato a una colonna a bordo piscina, proprio Alcaraz. 

 

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