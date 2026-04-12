Ultime News

12 Apr 2026 Ospita l'amico che poi gli occupa abusivamente la casa: interviene la Polizia
12 Apr 2026 Ai Giardini Pubblici con due pitbull senza guinzaglio: denunciato 43enne con precedenti
12 Apr 2026 Coppa Italia di Orienteering, spettacolo alle Colonie Padane di Cremona
12 Apr 2026 Stasera su CR1 una delle pagine più drammatiche della guerra in Bosnia
12 Apr 2026 Ha aperto "Flop", l'arte di sbagliare nella mostra di Tapirulan
Nazionali

Vinitaly, Giuli: “La grande arte medicea protagonista oggi a Verona”

(Adnkronos) – “Il Ministero della Cultura ha portato al Vinitaly sei capolavori in marmo che provengono dalle collezioni Medicee di Palazzo Pitti e delle Gallerie degli Uffizi, rappresentazione del filo conduttore che dall’antico conduce al contemporaneo fino al grande ecosistema dei prodotti italiani. Perché non si può pensare che la catena del valore del vino e delle grandi produzioni italiane possa essere promossa nel mondo senza agire coralmente, con il contributo di Istituzioni, imprenditoria, società. Questo evento ne è la dimostrazione”. Lo ha detto il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, oggi a Verona, nel corso del suo intervento all’inaugurazione del Vinitaly 2026. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...