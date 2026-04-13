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Cane poliziotto trova droga nascosta in uno scooter, un arresto a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Aveva creato uno scompartimento per nascondere la droga nel vano porta oggetti del suo scooter. Lo stratagemma ideato da un catanese di 28 anni è stato però scoperto da “Briska”, il cane antidroga della Polizia di Stato di Catania che, ancora una volta, grazie al suo fiuto ha permesso di sequestrare diversi involucri con all’interno sostanze stupefacenti. Il 28enne è stato arrestato.

sat/mca3
(fonte video: Polizia di Stato)

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