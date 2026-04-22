Comunità Energetiche Rinnovabili: accordo per lo sviluppo del territorio

Il 29 aprile alle 16 nella Sala Bolognini di Palazzo Vescovile a Cremona si terrà un incontro organizzato da Open Sb, la holding a cui fa capo il noto Eco The Photovoltaic Group, e dalle Fondazioni Cer promosse dalla Diocesi di Cremona. L’occasione è la presentazione di un importante accordo per la promozione e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso un modello energetico sostenibile, partecipativo e fortemente radicato nella comunità locale, capace di generare benefici ambientali, economici e sociali per cittadini, imprese ed enti.

Durante l’incontro verranno presentati i dettagli dell’accordo, i risultati già raggiunti sul territorio dalle 7 Cer già costituite e le prospettive di sviluppo di un modello energetico innovativo e replicabile. Sarà un momento chiave per il territorio, perché si presenterà una collaborazione che dimostra la volontà di rendere le comunità del nostro territorio autonome, indipendenti e sempre più efficienti dal punto di vista energetico.

La conferenza stampa offrirà l’opportunità di approfondire un tema di crescente rilevanza nazionale – quello delle Comunità Energetiche – attraverso casi concreti, con protagonisti locali e dati reali. Sarà inoltre possibile raccogliere dichiarazioni esclusive e confrontarsi direttamente con i promotori dell’iniziativa.

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