Cremo, prosegue il programma di recupero di Vardy e Thorsby
Oltre a loro, lavoro personalizzato per Collocolo e Moumbagna
La settimana di lavoro dei grigiorossi è ufficialmente iniziata in vista della sfida di campionato contro il Torino, in programma allo Zini domenica.
Al termine dell’attivazione a secco, la squadra ha svolto un allenamento di ripresa con la palla, utile per preparare la doppia seduta prevista per la giornata di domani.
Sul campo, Michele Collocolo ha portato avanti lavori tecnici e fisici personalizzati, mentre Faris Moumbagna prosegue il proprio percorso all’interno del protocollo riabilitativo.
Continuano inoltre il programma di recupero Jamie Vardy e Morten Thorsby, alle prese con le rispettive problematiche muscolari accusate nelle scorse settimane. Per domani è in programma una doppia sessione di allenamento: la prima alle ore 10.30, la seconda alle ore 15.00.