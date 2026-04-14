"Fare Nuova": due appuntamenti tra leggerezza e impegno per incontrare la città

Dopo un mese di marzo dedicato l’assetto interno dell’associazione, Fare Nuova – Cremona Attiva annuncia due weekend di iniziative aperte alla cittadinanza.

Le recenti elezioni hanno visto il rinnovo del Consiglio Direttivo e la nomina a presidente di Paolo La Sala, giovane consigliere comunale eletto all’unanimità per guidare il movimento nel prossimo triennio.

Sotto questa nuova guida, l’associazione lancia due appuntamenti significativi che uniscono la socialità informale alla riflessione storica e istituzionale.

Si comincia Sabato 18 aprile a partire dalle ore 18.00, con un’apericena presso il Bat Dude, in corso Garibaldi 204 (di fronte alla Chiesa di San Luca).

Sarà l’occasione ufficiale per i soci e non solo di incontrare il nuovo Direttivo e il nuovo Presidente in un’atmosfera conviviale, utile a condividere idee e progetti per la città. È un momento dedicato in particolare a chi vuole avvicinarsi o confermare il proprio sostegno all’associazione.

“Abbiamo pensato che dopo le feste passate in famiglia, ci volesse un momento informale per ritrovarci con entusiasmo”, spiega La Sala. “Partecipazione non è soltanto lavoro, ma anche momenti leggeri dove poter conoscere le persone oltre il loro impegno politico“, afferma il capogruppo ricordando che tutti saranno i benvenuti all’inizativa. Tra i partecipanti ci sarà anche il sindaco Andrea Virgilio.

Il secondo appuntamento è programmato per venerdi 24 aprile alle ore 18.30. Alla vigilia della Festa della Liberazione, in Sala Quadri del Comune di Cremona, si terrà l’evento: “Le 21 madri costituenti”. L’iniziativa, dedicata alle donne che hanno contribuito a fondare la nostra Repubblica, vedrà gli interventi di: Caterina Caparello, autrice e giornalista; Francesca Romagnoli, Vicesindaca del Comune di Cremona; Rebecca Loffi, giornalista (moderatrice).

L’evento, che gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale, si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Luciano Pizzetti.

“Questi appuntamenti rappresentano perfettamente lo spirito con cui FARE NUOVA intende lavorare: da una parte momenti informali per stare insieme, dall’altra l’impegno civico e la valorizzazione della memoria storica che definisce la nostra identità.”

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