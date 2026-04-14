Passerella sull'Adda, a due mesi dal primo crollo ancora niente cantiere

Sono trascorsi due mesi dal primo crollo della passerella sull’Adda, lungo il viadotto che collega Crotta a Maccastorna, verificatosi il 13 febbraio scorso, ma ancora non è stato avviato alcun lavoro di demolizione.

Il sopralluogo svoltosi alcune settimane fa, da parte del consulente tecnico nominato dalla Procura di Lodi, insieme agli amministratori locali e ai rappresentanti Aipo, aveva fatto sperare che il progetto di smantellamento fosse prossimo a partire, invece tutto è rimasto in silenzio.

A denunciarlo è il sindaco di Crotta, Sebastiano Baroni, custode giudiziale della parte cremonese dell’area sotto sequestro: “Siamo ancora in attesa di novità” evidenzia. “Durante l’incontro si era parlato della possibilità di trovare un’area nel nostro Comune per depositare i pezzi di passerella smantellati, e aavevamo dato disponibilità. Ci hanno detto che sarebbero partiti con i lavori il prima possibile, ma ad oggi non è arrivata alcuna comunicazione di un possibile cantiere o la richiesta autorizzativa di un cantiere per rimuovere i pezzi della passerella”.

Insomma, le tempistiche sembrano allungarsi a tempo indeterminato, con tutti i disagi del caso: “Il cantiere è ancora sotto sequestro, e questa circostanza blocca il passaggio ciclopedonale sul lungofiume, zona che nella bella stagione solitamente viene utilizzata da molti residenti” spiega ancora Baroni. “Anche visivamente l’impatto è pesante, senza contare che la navigazione resta parzialmente bloccata. Ora, capisco che ci siano diverse parti in gioco e che si debba procedere con una certa prudenza, ma siamo quasi in maggio, e di questo passo rischiamo di giocarci la bella stagione”.

Il quinto crollo, che ha coinvolto l’ennesima campata dell’infrastruttura, si è verificato soltanto due settimane fa.

© Riproduzione riservata