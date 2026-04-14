Ponte sul Po, dopo la pioggia grossi pezzi di asfalto in mezzo alla carreggiata

E’ bastata qualche ora di pioggia per provocare un nuovo, pericoloso dissesto nell’asfalto del ponte sul Po, che come noto sta per vedere finalmente l’avvio dei lavori in superficie, dopo quelli di consolidamento strutturale nella parte sottostante.

Grossi frammenti di asfalto, veri e propri “sassi”, si sono staccati dalla pavimentazione in corrispondenza di un giunto, costringendo gli automobilisti a fare pericolosi slalom per schivarli. Una situazione non nuova purtroppo per chi abitualmente convive con i rappezzi che saltano ogni volta che piove, soprattutto nella parte piacentina del ponte.

Si avvicina intanto il 15 maggio, data di inizo del cantiere che durerà fino al 15 settembre per ripristinare la parte superficiale, con il completo rifacimento della pavimentazione nelle prime due campate del lato piacentino. L’ntervento consisterà nella rimozione degli strati superficiali, che includono anche materiali contenenti amianto e la ricostruzione del piano viabile con un massetto in cemento fibro-rinforzato e una nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso. Sarà istituito il senso unico alternato (inizialmente si prevedeva la chiusura totale).

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