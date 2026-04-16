Museo del Violino, sabato l'inaugurazione della nuova caffetteria-bistrot

L’attesa è finita: al Museo del Violino riapre il bar al piano terra con una nuova gestione e una nuova veste, quella di “caffetteria – bistrot”, pronta ad accogliere i visitatori, con diverse novità rispetto al passato. L’inaugurazione si terrà sabato in concomitanza dell’avvio delle Invasioni Botaniche e proprio nel dehors sarà ricreato un “Giardino dei limoni”.

Il locale non sarà solo caffetteria e bar, con cocktail e aperitivi ma offrirà anche un ricco assortimento di prodotti gastronomici delle eccellenze cremonesi, con un’identità strettamente collegata al brand Museo del Violino.

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