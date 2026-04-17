Ultime News

17 Apr 2026 Cremona, palcoscenico diffuso: presentato il calendario degli eventi musicali
17 Apr 2026 29° Viaggio della Memoria, uno speciale su CR1 per raccontare Norimberga e Flossenbürg
17 Apr 2026 Hack in Cremona 2026: studenti in azione per risolvere le sfide delle aziende
17 Apr 2026 Aggredito dal bullo per aver difeso un ragazzino: "Cerca il rispetto con la violenza"
17 Apr 2026 Premio regionale Aimo e Nadia per giovani chef: Cr.Forma al secondo posto
Nazionali

Grande Fratello Vip, oggi nuovo appuntamento: chi sarà il primo finalista?

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 17 aprile, nuovo appuntamento con ‘Grande Fratello Vip’, condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco, in studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.  

Stasera ci sarà un colpo di scena riguardo al televoto. I concorrenti, infatti, scopriranno che non ci sarà un eliminato ma la proclamazione del primo finalista. Una tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo farà il primo passo verso la vittoria.  

L’alleanza in Casa è finita: tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe è di nuovo scontro aperto. Tutti gli altri concorrenti si sono divisi a supporto delle tre concorrenti. Ma questa sera tutti dovranno decidere da che parte stare. E le loro scelte avranno importanti conseguenze. 

Spazio a Nicolò Brigante. Il concorrente sta vivendo un percorso complicato all’interno della casa, tanto da riflettere sulla scelta di rimanere o andare via dalla Casa. La madre e la sorella entreranno stasera nel momento della decisione cruciale. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...