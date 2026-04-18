Inaugurato il nuovo bar del Museo del Violino: un bistrot tra cultura e gastronomia

Ha aperto ufficialmente i battenti il rinnovato bar del Museo del Violino con una nuova gestione e una nuova veste, quella di “caffetteria – bistrot”, pronta ad accogliere i visitatori, con diverse novità rispetto al passato.

L’inaugurazione in concomitanza con l’avvio delle Invasioni Botaniche e proprio nel dehors è stato ricreato un “Giardino dei limoni”. Il locale è particolarmente accogliente, elegante e ha mantenuto l’impostazione con il grande bancone al centro. Sono state sistemate e migliorate le cucine e le pareti interne, ora in legno e insonorizzate.

Gli orari saranno dalle 8:00 alle 17:00 il martedì e mercoledì mentre giovedì, venerdì, sabato e domenica il locale sarà aperto dalle 8:00 alle 20:30. Chiuso invece il lunedì. In occasione di spettacoli in Auditorium o incontri al Museo, l’orario di apertura della caffetteria e bistrot è esteso fino all’inizio dell’evento.

Il locale non sarà solo caffetteria e bar, con cocktail e aperitivi ma offrirà anche un ricco assortimento di prodotti gastronomici delle eccellenze cremonesi, con un’identità strettamente collegata al brand Museo del Violino.

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