Operazioni di rimpatrio: la Polizia di Stato di Cremona espelle otto clandestini
La Polizia di Stato ha eseguito otto espulsioni di cittadini clandestini con pesanti precedenti, evidenziando un’azione decisa contro l’immigrazione irregolare
Nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina, la Polizia di Stato di Cremona ha eseguito nei giorni scorsi otto provvedimenti di immediato accompagnamento alla frontiera e/o presso i Centri per il rimpatrio presenti sul territorio nazionale, disposti dal Questore.
Il 13 marzo 2026 un cittadino albanese di 30 anni è stato accompagnato alla frontiera di Milano Linate per il rientro in Albania, dopo essere stato rintracciato sul territorio nazionale e denunciato per ingresso e soggiorno illegale. Il 17 marzo 2026 un altro cittadino albanese, di 31 anni, è stato invece accompagnato al C.P.R. di Torino Brunelleschi: era stato rintracciato dai Carabinieri ed aveva precedenti per lesioni personali, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, rissa, estorsione, truffa, furto, danneggiamento e porto di armi.
Il 31 marzo 2026 un cittadino senegalese di 38 anni è stato accompagnato al C.P.R. di Roma Ponte Galeria dopo la scarcerazione, con precedenti per reati di stupefacenti, violenza sessuale e rapina. Nella stessa giornata un cittadino egiziano di 56 anni è stato destinatario di un decreto di espulsione giudiziaria ed accompagnato in Egitto, anche lui dopo la scarcerazione, con precedenti per stupefacenti, evasione e incendio aggravato.
Il 3 aprile 2026 un cittadino libico di 39 anni, scarcerato dopo un periodo di detenzione, è stato destinatario di decreto di espulsione giudiziaria ed accompagnato alla frontiera per il rientro in Libia; risultava avere precedenti per furto, lesioni personali e stupefacenti. Il 5 aprile 2026 un cittadino ghanese di 51 anni è stato accompagnato al C.P.R. di Roma Ponte Galeria dopo la scarcerazione, con precedenti per stupefacenti, furto, lesioni personali, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e invasione di edifici.
Il 12 aprile 2026 un cittadino dominicano di 37 anni è stato accompagnato al C.P.R. di Milano dopo la scarcerazione, con precedenti per violenza sessuale aggravata. Infine, il 16 aprile 2026 un cittadino indiano di 25 anni è stato accompagnato alla frontiera aerea di Milano Malpensa per il rientro in India, dopo essere stato rintracciato sul territorio nazionale e risultato privo di titolo di soggiorno dal 2024.