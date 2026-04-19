Burraco mania a Cremona: boom di presenze al Torneo Regionale

55 tavoli con giocatori provenienti da Treviso, Riccione, Repubblica di San Marino, Venezia, Mantova, Reggio Emilia, Modena e Bologna: numeri da record quelli per il Torneo Regionale a Coppie “Burraco Cremona”, giunto alla sua 6° edizione che si è tenuto al “Centro Sportivo Stradivari”.



Un grande successo per Giuseppe Feroldi, presidente APS burraco Cremona che si è dichiarato molto soddisfatto dei numeri a Cremona. E ha effettivamente confermato la burraco-mania anche sotto il Torrazzo.

Coppie anche di giovani che simboleggiano come questo gioco di carte stia riscuotendo un grande successo in generazioni trasversali.

Agli incontri e anche ai toreri di burraco non esiste limite d’età: dalla Generazione Z agli over 60, tutti vogliono mettere le mani sul tanto amato e ricercato “pozzetto”. Oggi il burraco è diventato un mezzo per ricercare una semplicità (con tanta intelligenza) che sembra lontano da noi. Giocare implica impegno, passione e anche una dose di fortuna.

Il burraco è un gioco che nasce negli anni ’40 in Uruguay, ma che trova la sua massima diffusione in Italia a partire dagli anni ’90. Con una combinazione di abilità, strategia e un pizzico di fortuna, il burraco è diventato il passatempo ideale per molte persone. La sua caratteristica di gioco a squadre e l’interazione tra i partecipanti lo rendono particolarmente adatto a creare legami sociali.

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