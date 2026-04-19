Burraco mania a Cremona: boom di presenze al Torneo Regionale
55 tavoli e giocatori provenienti da tante province del Nord Italia per la competizione andata in scena allo Stradivari
55 tavoli con giocatori provenienti da Treviso, Riccione, Repubblica di San Marino, Venezia, Mantova, Reggio Emilia, Modena e Bologna: numeri da record quelli per il Torneo Regionale a Coppie “Burraco Cremona”, giunto alla sua 6° edizione che si è tenuto al “Centro Sportivo Stradivari”.
Un grande successo per Giuseppe Feroldi, presidente APS burraco Cremona che si è dichiarato molto soddisfatto dei numeri a Cremona. E ha effettivamente confermato la burraco-mania anche sotto il Torrazzo.
Coppie anche di giovani che simboleggiano come questo gioco di carte stia riscuotendo un grande successo in generazioni trasversali.
Agli incontri e anche ai toreri di burraco non esiste limite d’età: dalla Generazione Z agli over 60, tutti vogliono mettere le mani sul tanto amato e ricercato “pozzetto”. Oggi il burraco è diventato un mezzo per ricercare una semplicità (con tanta intelligenza) che sembra lontano da noi. Giocare implica impegno, passione e anche una dose di fortuna.
Il burraco è un gioco che nasce negli anni ’40 in Uruguay, ma che trova la sua massima diffusione in Italia a partire dagli anni ’90. Con una combinazione di abilità, strategia e un pizzico di fortuna, il burraco è diventato il passatempo ideale per molte persone. La sua caratteristica di gioco a squadre e l’interazione tra i partecipanti lo rendono particolarmente adatto a creare legami sociali.