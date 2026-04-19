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Sported, giorno storico: per la prima volta Cremona città è in Eccellenza

di Giovanni Gardani

Non era scontato che la festa potesse partire già questa domenica, perché serviva il ko del Garlasco secondo a -1, in casa della Viscontea Pavese. E un altro 3-1 consacra la festa del team di Maraldo

La festa della Sported è partita dopo la vittoria sull'Oriese e le buone notizie giunte dal match del Garlasco
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Domenica 19 aprile 2026 resterà una data storica per il calcio di Cremona città: per la prima volta infatti una squadra della città del Torrazzo sale in Eccellenza. Tocca alla Sported Maris, che vince 3-1 lo scontro contro l’Oriese e festeggia con 90’ di anticipo.

Non era scontato che la festa potesse partire già questa domenica, perché serviva il ko del Garlasco secondo a -1, in casa della Viscontea Pavese. E un altro 3-1 consacra la festa del team di Maraldo. In Seconda categoria fino alla stagione 2021-2022 (con una breve parentesi in Prima), nel 2022-2023 la Sported ha vinto anche la Prima salendo in Promozione. Qui è rimasta, alla fine, per tre stagioni, sempre stazionando in zona playoff, fino al salto di categoria ottenuto in questa giornata.

Un momento storico per il calcio dilettanti della città di Cremona, dato che la Sported ha battuto se stessa e migliorato il record del salto in Promozione avvenuto appunto nel 2023.

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