Polizia Locale, inseguimento in viale Trento e Trieste: bloccato motociclista

Un inseguimento ad alta tensione ha coinvolto la polizia locale di Cremona e un motociclista in fuga.

Tutto è iniziato in viale Trento e Trieste, quando il conducente di una moto di grossa cilindrata è stato notato mentre impennava. Alla vista della pattuglia che si avvicinava per un controllo, l’uomo ha improvvisamente accelerato, dandosi alla fuga e dando così il via ad un rocambolesco inseguimento per le vie interne della città.

La corsa si è protratta fino alla zona del vecchio ospedale, dove il motociclista ha effettuato manovre particolarmente pericolose, mettendo a rischio pedoni ed altri veicoli. Gli agenti lo hanno tallonato con le sirene attivate, cercando di fermarlo senza causare ulteriori pericoli.

Durante la fuga, il motocilista ha sbandato, fino a quando, giunto in via Dante all’intersezione con via Porta del Tempio, è caduto autonomamente dopo aver urtato un’autovettura Skoda station wagon.

Immediatamente raggiunto dagli agenti, nel tentativo di darsi alla fuga a piedi, l’uomo è stato bloccato, e condotto presso il comando della polizia locale per gli accertamenti del caso in evidente stato di ebbrezza.

Sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire nel dettaglio l’accaduto e accertare eventuali responsabilità. L’evento ha attirato l’attenzione di numerosi curiosi

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