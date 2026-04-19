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Da noi… a ruota libera, domenica 19 aprile: gli ospiti di Francesca Fialdini

(Adnkronos) –
Da noi… a ruota libera torna oggi, domenica 19 aprile, con un nuovo appuntamento condotto da Francesca Fialdini. In onda alle 17.20 su Rai1. Tra gli ospiti di oggi: il cantautore Fabrizio Moro, tra i protagonisti del sabato sera di Rai1 con ‘Canzonissima’. Bianca Guaccero, attrice e conduttrice, giurata nella nuova edizione di ‘Dalla strada al palco’.  

Ospiti anche Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua, protagonisti al cinema del film ‘Benvenuti in campagna’; e Maria Vera Ratti e Alessio Lapice interpreti della nuova serie ‘Roberta Valente – Notaio in Sorrento’, in onda la domenica sera su Rai1. 

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