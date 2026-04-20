La scienza degli alimenti nella settima puntata di Campus su CR1

La ricerca in laboratorio, ma anche gli stage in azienda, segnano il percorso formativo degli studenti della Cattolica che frequentano i corsi in Scienze e tecnologie dell’alimentazione e di Food processing. Esperienze che portano i ragazzi non solo ad acquisire competenze di analisi sui prodotti e sul consumo agroalimentare, ma anche a misurarsi concretamente con la realtà produttiva e commerciale, in Italia e all’Estero.

Di questo impegno si occupa la settima puntata di Campus – Cremona città universitaria, la trasmissione di CR1 curata da Massimo Lanzini che va in onda lunedì 20 aprile alle 20.30. Un racconto che – come sempre – passa attraverso la testimonianza diretta di studenti, ricercatori e docenti.

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