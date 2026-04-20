Natura, fiori e amicizia: "Piccole Tracce" in trasferta alla cascina-vivaio Lazzarini

I bimbi dell’asilo nido Piccole Tracce dell’Asst di Cremona, insieme ai loro genitori, sono stati ospiti della cascina-vivaio Lazzarini a Stagno Lombardo.

Pronto ad accoglierli lo staff educativo al completo: Cosetta, Arianna, Alessia, Federica, Martina, Tania, Ilaria insieme ad Alina e Laura, le ausiliarie tuttofare e la mitica cuoca Donatella.

La giornata è iniziata con una camminata insieme alla scoperta dei tesori della natura da raccogliere durante il percorso ad anello tra le stradine di campagna e il vivaio Lazzarini. Alla fine della camminata, c’è stato il tempo per un brunch nel cortile della cascina tra chiacchiere, risate, giochi condivisi e tanti, tanti sorrisi.

“È stato un momento speciale ricco di entusiasmo, di scoperta e di gioia. Un’altra tappa del percorso di crescita dei nostri bimbi che custodiremo nei nostri cuori”, ha detto Cosetta.

Come a dire: dove c’è accoglienza, c’è amore.

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