Natura, fiori e amicizia: "Piccole Tracce" in trasferta alla cascina-vivaio Lazzarini
I bimbi dell’asilo nido dell’Asst di Cremona ospiti, con i genitori, nella struttura a Stagno Lombardo. Per una giornata a contatto con la natura
I bimbi dell’asilo nido Piccole Tracce dell’Asst di Cremona, insieme ai loro genitori, sono stati ospiti della cascina-vivaio Lazzarini a Stagno Lombardo.
Pronto ad accoglierli lo staff educativo al completo: Cosetta, Arianna, Alessia, Federica, Martina, Tania, Ilaria insieme ad Alina e Laura, le ausiliarie tuttofare e la mitica cuoca Donatella.
La giornata è iniziata con una camminata insieme alla scoperta dei tesori della natura da raccogliere durante il percorso ad anello tra le stradine di campagna e il vivaio Lazzarini. Alla fine della camminata, c’è stato il tempo per un brunch nel cortile della cascina tra chiacchiere, risate, giochi condivisi e tanti, tanti sorrisi.
“È stato un momento speciale ricco di entusiasmo, di scoperta e di gioia. Un’altra tappa del percorso di crescita dei nostri bimbi che custodiremo nei nostri cuori”, ha detto Cosetta.
Come a dire: dove c’è accoglienza, c’è amore.