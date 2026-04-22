3° Memorial Pippo e Vince: un torneo di calcio a 5 nel segno della beneficenza

Un impegno che si rinnova per il terzo anno consecutivo, con l’obiettivo di ricordare due amici e passare del tempo insieme. L’Asd San Marino, in collaborazione con il CSI di Cremona, organizza il 3° “Memorial Pippo & Vince”, torneo di calcio a 5 (categoria open).

Il campo da calcio in località San Felice sarà la cornice della manifestazione, al via il 25 maggio e in programma fino al 6 giugno. Il torneo nasce per ricordare Filippo Mazzini e Vincenzo Ferrari, ma anche per trasformare il loro ricordo in un gesto concreto: il ricavato del torneo andrà, come sempre, in beneficenza. Quest’anno è stata scelta “Futura Onlus Cremona”, associazione che si occupa della riabilitazione dell’infanzia.

“Quest’anno abbiamo alzato l’asticella – racconta l’organizzatrice Chiara Clerici – perché le squadre sono passate dalle 12 dello scorso anno a 16, quindi avremo quattro gironi con quattro formazioni ciascuno. Passano le prime due di ogni girone e ogni gara terminerà con la premiazione e l’intervista dell’MVP. Per fare tutto questo è aumentata anche la macchina organizzativa e ora il gruppo è composto da una ventina di persone”.

Le gare saranno sempre in orario serale e le iscrizioni, aperte fino al 23 maggio, sono vicine al tutto esaurito. Continua Clerici: “È bello vedere che la partecipazione aumenta ogni anno; dopo la prima e la seconda edizione ci stiamo strutturando anche noi e per quest’anno avremo anche una bella sorpresa per i nostri volontari. In più abbiamo realizzato il logo della manifestazione e aggiunto qualche quota rosa che dà una mano tra campo e organizzazione”.

Come nelle precedenti edizioni, saranno presenti food truck e punti ristoro per tutti i partecipanti e per il pubblico.

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