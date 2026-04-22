Il filosofo Silvano Petrosino ospite al Festival “A piedi nudi nel parco”

Il festival urbano A piedi nudi nel parco della Compagnia dei Piccoli in collaborazione con il Comune di Cremona, entra nella seconda settimana di attività.

Nel vivo della sua programmazione culturale, ospita uno dei pensatori più acuti del panorama contemporaneo. Giovedì 23 aprile, alle ore 17.30, lo chapiteau allestito nel cuore del Parco di Porta Mosa accoglierà il filosofo Silvano Petrosino per un incontro dal titolo Perfetti a tutti i costi?.

Al centro della conversazione, il tema della pressione competitiva e il mito dell’eccellenza che caratterizzano la società odierna. Petrosino, docente all’Università Cattolica e noto per le sue riflessioni sull’umano, dialogherà con il pubblico su come la formazione e la crescita individuale rischino oggi di essere soffocate dall’imperativo della performance.

In un’epoca che esalta il successo a ogni costo, la riflessione di Petrosino punta a scardinare l’illusione che la realizzazione personale coincida necessariamente con l’invincibilità. L’incontro si pone l’obiettivo di restituire valore al limite e alla fragilità come tratti costitutivi dell’esperienza umana, suggerendo che la vera “eccellenza” risieda forse nella capacità di restare autentici pur nelle proprie imperfezioni.

L’incontro è a ingresso gratuito. Data la limitata disponibilità di posti è consigliata la prenotazione tramite il sito ufficiale della manifestazione: www.apiedinudinelparco.it.

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