Sport e amicizia al 23° Torneo dei Seminari lombardi ospitato al Centro Arvedi

Se è vero che lo sport è una vera e propria scuola di vita, basata su impegno e allenamento costante, sul continuo mettersi a confronto con se stessi e gli altri, in una competizione che sa essere anche tempo di condivisione e amicizia, in cui sperimentare valori come il rispetto e l’altruismo, allora non stupisce che per un pomeriggio il Centro sportivo Arvedi di Cremona, la “casa” dell’U.S. Cremonese, abbia ospitato la 23ª edizione del Torneo di calcio a 5 dei Seminari lombardi.

Lasciati per un giorno libri e impegni pastorali, martedì 21 aprile i giovani di tutta la Lombardia che si stanno formano per diventare sacerdoti hanno vissuto un momento di condivisione, conoscenza e amicizia con quanti stanno compiendo lo stesso cammino vocazionale. E lo hanno fatto in un pomeriggio dove agonismo e tifo non sono certo mancati.

Ogni anno a ospitare l’evento è un diverso Seminario della Lombardia. E quest’anno è toccato a Cremona, che già avrebbe dovuto ospitare questo torneo itinerante nel 2020.

Tutto ha avuto inizio nel primo pomeriggio, coinvolgendo oltre 200 persone tra seminaristi e formatori, diversi dei quali hanno preso parte attivamente alla gara. Un torneo suddiviso in tre gironi da quattro squadre, con alcuni seminari che hanno schierato più di una formazione. Erano rappresentati i Seminari di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi e Milano, oltre al PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere). Alle 14.45 il fischio d’inizio, con la direzione di gara affidata agli arbitri del CSI di Cremona. Tre partite in contemporanea, con gli spazi di gioco ricavati suddividendo uno dei campi a 11 in sintetico della prestigiosa struttura, che l’U.S. Cremona ha straordinariamente concesso per questa giornata, realizzata grazie al generoso sostegno della Fondazione Arvedi Buschini.

Una delle prime squadre a scendere in campo è stata proprio quella Cremona che ha subito vinto 3-0 la sfida contro una delle squadre del PIME. Il gruppo cremonese, con in panchina don Davide Ferretti come allenatore, ha battuto poi senza troppe difficoltà anche una delle squadre di Bergamo, con ben 11 reti segnate e nessuna subita. Molto più combattuta la terza sfida, contro “Milano 2” (vincitrice a fine giornata del trofeo), con un punteggio finale di 8-2 a favore degli ambrosiani.

Per quanti non erano impegnati nel torneo c’era anche la possibilità di visitare il centro storico, con un itinerario che ha portato a scoprire le bellezze di Duomo, Torrazzo e Battistero.

Dopo una partita tra la squadra della Nazionale Calciatori Sacerdoti contro una rappresentativa dei Seminari presenti, verso le 17.30 sono iniziate le fasi finali, con le due sfide tra i vincitori dei tre gironi e la migliore tra le seconde: in campo Milano 2 contro Brescia (5-2) e Bergamo 2 contro Pime 1 (2-1). Quindi la finale in cui la squadra Milanese ha battuto 5-0 quella dei bergamaschi.

Attorno alla statua di san Giovanni Bosco, posta proprio al centro del Centro sportivo Arvedi, si sono quindi svolge le premiazioni. Presente anche l’allenatore della prima squadra della Cremonese, Marco Gianpaolo, insieme al cappellano don Alberto Mangili. Il mister grigiorosso, a nome della società, ha regalato a tutti i Seminari una maglia della Serie A. Quindi il premio a Brescia, terza squadra classificata.

È toccato quindi al rettore del Seminario di Cremona, don Federico Celini, consegnare la coppa al team bergamasco, arrivato secondo. Mentre è stato il vescovo Antonio Napolioni a dare il trofeo 2026 alla squadra Milano 2, che ha permesso al Seminario ambrosiano di confermarsi detentore del titolo.

Le premiazioni sono state anche l’occasione per presentare brevemente lo spirito e le attività della Nazionale Calciatori Sacerdoti, da parte di don Davide Ferretti e don Antonio Bislenghi, che ha quindi conferito il premio come miglior giocatore a Alphonse Damba, del PIME.

La giornata è quindi proseguita nel Seminario di via Milano 5 dove la chiesa si è riempita per il Vespro. La preghiera comunitaria è stata presieduta dal vescovo Napolioni, che ha consegnato alcuni spunti interessanti perché questa giornata non rimanesse solo un’occasione di incontro e divertimento, ma anche una possibilità di riflessione. Ha infatti proposto la domanda: “Che speranza abbiamo da consegnare?”. Un cristianesimo semplice ma vero, credibile e quindi capace di generare speranza. L’invito del vescovo, ispirandosi al messaggio di san Francesco d’Assisi, è stato quello di essere poeti del creato, innamorati delle piccole cose e contemplativi sulle strade, per cogliere sempre, nei contesti in cui si è chiamati a vivere, l’incontro tra feriale e festivo, tra il liturgico e il domestico.

Infine, tutto si è concluso con un momento conviviale della cena tra tutti i seminaristi e i formatori della Lombardia. Ovviamente non è mancato il classico sorteggio per acclamazione del Seminario che il prossimo anno ospiterà il torneo, la cui 23ª edizione si svolgerà a Brescia.

Ad accompagnare l’edizione cremonese anche un logo, ideato appositamente la giornata, che raffigura alcuni giocatori intenti a sfidarsi a calcio, affiancati dal Torrazzo di Cremona, simbolo della città. L’organizzazione dell’evento è stata curata dalla comunità del Seminario di Cremona, dal CSI di Cremona e grazie alla disponibilità del Centro sportivo “Giovanni Arvedi”, che ha messo a disposizione non solo i campi da gioco, ma anche tutto il necessario per lo svolgimento del torneo, realizzato grazie al generoso sostegno della Fondazione Arvedi Buschini.

Un torneo che rappresenta non solo un momento di sport e condivisione, ma anche un’importante occasione di incontro e scambio per i giovani della Lombardia in formazione verso il sacerdozio.

I RISULTATI DEL TORNEO

Girone A

Cremona – Pime 3 (3-0)

Bergamo 3 – Milano 2 (0-17)

Cremona – Bergamo 3 (11-0)

Milano 2 – Pime 3 (5-0)

Milano 2 – Cremona (8-2)

Pime 3 – Bergamo 3(5-2)

Girone B

Bergamo 1 – Brescia (1-9)

Pime 2 – Milano 1 (4-0)

Bergamo 1 – Milano 1 (1-6)

Brescia – Pime 2 (2-0)

Pime 2 – Bergamo 1 (9-2)

Milano 1 – Brescia (3-2)

Girone C

Bergamo 2 – Como (3-0)

Lodi – Pime 1 (1-5)

Bergamo 2 – Lodi (9-1)

Como – Pime 1 (0-3)

Bergamo 2 – Pime 1 (1-1)

Como – Lodi (3-4)

Semifinali

Milano 2 – Brescia (5-2)

Bergamo 2 – Pime 1 (2-1)

Finale 3° e 4° posto

Brescia – Pime 1 (4-2)

Finale 1° e 2° posto

Milano 2 – Bergamo (5-0)

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