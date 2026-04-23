"A Piedi nudi nel parco", danza contemporanea protagonista di un doppio appuntamento

Il festival urbano A piedi nudi nel parco della Compagnia dei Piccoli in collaborazione con il Comune di Cremona dedica un’importante parentesi della sua programmazione al linguaggio del corpo e alla sua valenza educativa. Due gli appuntamenti di rilievo che vedranno protagonista la danza contemporanea sotto lo chapiteau di Porta Mosa, in un intreccio tra esibizione scenica e approfondimento teorico.

Si comincia venerdì 24 aprile alle ore 16.30 con A scuola nel parco la performance conclusiva del percorso “A week to move”.

Per tutta la settimana, i ragazzi hanno abitato il parco, trasformandolo in un laboratorio a cielo aperto di danza urbana. Non si tratta di un saggio di danza tradizionale, ma del risultato di un lavoro fatto di fatica, sudore e scoperta, dove i giovani hanno imparato a usare il corpo per comunicare e per abitare in modo nuovo lo spazio pubblico. È un’occasione per la città di vedere questi ragazzi sotto una luce diversa, quella della creatività e dell’impegno collettivo.

Il valore di questa esperienza sarà il punto di partenza per la tavola rotonda che seguirà, sempre venerdì 24 aprile alle ore 17, dal titolo Teatro e danza nell’esperienza formativa di oggi.

Un momento di confronto aperto a educatori, artisti e cittadini, dedicato al ruolo cruciale che l’arte coreutica e teatrale riveste nei processi formativi. Partendo dall’esperienza vissuta nel parco, si rifletterà su come il teatro e la danza non siano solo intrattenimento, ma strumenti fondamentali per la crescita della persona, capaci di stimolare consapevolezza, ascolto e relazione.

A guidare il pubblico in questa riflessione ci saranno Claudio Bernardi, già docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo, studia il teatro come pratica di cura e di partecipazione e Laura Aimo, docente e ricercatrice di Estetica all’Università Cattolica. Studia storia, estetica e coreologia della danza e il gesto performativo, indagando il balletto e la danza teatrale come forme di conoscenza e espressione.

Gli incontri sono a ingresso gratuito. Data la limitata disponibilità di posti sotto lo chapiteau, è vivamente consigliata la prenotazione tramite il sito ufficiale della manifestazione: www.apiedinudinelparco.it.

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