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Cronaca

Progetti di riqualificazione urbana, Dellanoce: "Sono competenza del Comune"

di Laura Bosio

Il Comitato di quartiere chiarisce il suo ruolo e afferma la necessità di responsabilità dell'Amministrazione nella pianificazione degli interventi

Barbara Dellanoce, presidente del Comitato di Quartiere 9
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Dopo il chiarimento da parte dell’assessore Luca Zanacchi sul piano di valorizzazione del quartiere 9 (Giodano-Cadore), arriva la risposta della presidente del Comitato, Barbara Dellanoce. “Il Comitato di quartiere ha un ruolo di ascolto, raccolta delle istanze dei cittadini e stimolo nei confronti dell’Amministrazione, ma non può e non deve sostituirsi ad essa nelle funzioni proprie di pianificazione e proposta degli interventi sul territorio” sottolinea in una nota.

“La definizione di soluzioni progettuali, così come la loro valutazione tecnica e attuazione, rientrano infatti nelle competenze specifiche dell’Amministrazione comunale, che dispone degli strumenti, delle risorse e delle responsabilità necessarie.

Da parte nostra permane la massima disponibilità a collaborare in modo costruttivo, portando contributi, segnalazioni e osservazioni raccolte tra i residenti, ma riteniamo fondamentale che sia l’Amministrazione a farsi carico della formulazione delle proposte e delle relative scelte operative.

Confidiamo pertanto in un’assunzione piena di responsabilità su questo tema, accompagnata da un coinvolgimento trasparente e tempestivo del Comitato e dei cittadini.

Il comitato attende di visionare i progetti di riqualificazione della via Giordano e di conoscere gli impegni in termini temporali ed economici, da parte della giunta comunale”.

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