Giampaolo: "Ho visto il giusto coraggio, ma loro troppo superiori"

Al termine del match del Maradona, che ha visto il Napoli battere 4-0 la Cremonese, nella consueta conferenza stampa post partita ha parlato mister Giampaolo.

Difficile commentare un 4-0, si è deciso davvero tutto nell’avvio di gara?

“La partita alla fine ti dice che l’avversario ti è superiore, lo sapevi, loro erano molto in palla in tutto, anche questo lo sapevamo. Dovevamo scegliere che partita fare. Noi volevamo giocare, non sottometterci. Il gol subito in avvio poi ti crea una problematica pesante, soprattutto per noi che non siamo una squadra che produce molto offensivamente, devi poi gestire bene il resto della gara. Ripeto, le differenze di valori le sapevamo già, dovevamo solo decidere se sfidarli o essere arrendevoli. Abbiamo commesso degli errori, ma abbiamo comunque avuto coraggio e quindi non voglio rimproverare i ragazzi”.

Teme un contraccolpo psicologico dopo questo 4-0? rifarebbe le stesse scelte iniziali?

“Non si salva la squadra più forte sotto il lato tecnico, ma quella più solida mentalmente. Noi abbiamo perso, resettiamo e pensiamo ad altro. Le scelte si, ho rispettato il Napoli e le sue qualità, non potevo schierare una formazione più offensiva”.

Ha parlato di forza caratteriale, dove trovarla? Sotto il piano atletico come hai trovato la squadra?

“Devi trovarla, punto. La squadra ha corso tanto, ha cercato di tenere testa al Napoli anche su questo. Abbiamo pagato qualche errore di troppo, la differenza qualitativa e il gol così presto, ora testa bassa e pedalare”.

McTominay è sembrato devastante…

“Lo è, un giocatore fortissimo che ha fatto la differenza, ha impressionato anche a me con giocate che solo alcuni possono fare”.

La squadra non era forse troppo alta, considerando l’avversario di fronte? Ora ci sono due partite in casa…

“Abbiamo scelto di tenere gli uno contro uno difensivamente, rischio calcolato, ma io preferisco una gara così. Le partite sono tutte difficili, in Serie A per squadre come noi devi penare per vincere e fare punti”.

Vi aspettavate Allison titolare? Quanto ha inciso il duello con Floriani?

“Nell’uno contro uno lui è fortissimo, indipendente da chi ha davanti, quando punta è devastante, anzi Floriani ha fatto anche bene. Il Napoli ha talento da vendere, se poi ti capita una giornata come questa in cui sono tutti in palla, paghi dazio”.

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