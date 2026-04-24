Le pagelle di Napoli-Cremonese: i voti dei grigiorossi

AUDERO 6,5 – Subisce 4 gol ma ha il merito di parare il rigore a McTominay.

TERRACCIANO 5 – Soffre la velocità di Santos, è anche sfortunato sul gol di Hojlund.

BASCHIROTTO 5,5 – Disputa una gara aggressiva, ma paga a caro prezzo l’attacco alla profondità dei partenopei.

LUPERTO 5 – In grande difficoltà negli uno contro uno.

PEZZELLA 5,5 – Qualche errore di lettura e di natura tecnica.

BONDO 5 – Soffre tantissimo le incursioni di McTominay.

MALEH 5 – Grave l’errore sul gol di De Bruyne.

F.MUSSOLINI 5,5 – Mette corsa e agonismo, ma spesso la sua è una corsa a vuoto.

PAYERO 5,5 – Fatica da trequartista, non trova la posizione.

OKEREKE 5 – Troppi errori, spesso su palloni “facili”.

BONAZZOLI 5,5 – Partita complicata, fallisce una buona occasione nel finale.

GRASSI 5,5 – Il suo ingresso non cambia di molto il possesso grigiorosso.

VANDEPUTTE 5,5 – Nella ripresa prova a dare la scossa, ma a partita compromessa.

ZERBIN 5,5 – Non cambia inerzia al match.

FOLINO 5,5 – Subentra a gara chiusa.

BARBIERI sv

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