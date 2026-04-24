Le pagelle di Napoli-Cremonese: i voti dei grigiorossi
Cremonese in difficoltà: difesa fragile e centrocampo in affanno. Audero salva il salvabile, ma gli errori e la pressione del Napoli risultano decisivi
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AUDERO 6,5 – Subisce 4 gol ma ha il merito di parare il rigore a McTominay.
TERRACCIANO 5 – Soffre la velocità di Santos, è anche sfortunato sul gol di Hojlund.
BASCHIROTTO 5,5 – Disputa una gara aggressiva, ma paga a caro prezzo l’attacco alla profondità dei partenopei.
LUPERTO 5 – In grande difficoltà negli uno contro uno.
PEZZELLA 5,5 – Qualche errore di lettura e di natura tecnica.
BONDO 5 – Soffre tantissimo le incursioni di McTominay.
MALEH 5 – Grave l’errore sul gol di De Bruyne.
F.MUSSOLINI 5,5 – Mette corsa e agonismo, ma spesso la sua è una corsa a vuoto.
PAYERO 5,5 – Fatica da trequartista, non trova la posizione.
OKEREKE 5 – Troppi errori, spesso su palloni “facili”.
BONAZZOLI 5,5 – Partita complicata, fallisce una buona occasione nel finale.
GRASSI 5,5 – Il suo ingresso non cambia di molto il possesso grigiorosso.
VANDEPUTTE 5,5 – Nella ripresa prova a dare la scossa, ma a partita compromessa.
ZERBIN 5,5 – Non cambia inerzia al match.
FOLINO 5,5 – Subentra a gara chiusa.
BARBIERI sv