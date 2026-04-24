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Terremoto a Creta, forte scossa di magnitudo 5.8

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5.8 si è verificato oggi venerdì 24 aprile a Creta, in Grecia. Registrato alle 5:18 ora italiana dall’Ingv, il sisma è stato localizzato a una profondità di 15 km. 

La scossa è stata segnalata anche dal Centro tedesco di ricerca per le geoscienze (GFZ) che parla di magnitido 6 e dal Servizio geologico degli Stati Uniti (USGS) secondo il quale il sisma si è verificato a circa 11,5 chilometri a sud-est della città costiera di Ierapetra. 

Non ci sono notizie immediate di vittime o danni. La Grecia è un paese soggetto a frequenti terremoti. 

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