Cronaca
"24 minuti", ospite Nicoletta Pirozzi per parlare dello scenario internazionale
Nella puntata del week end si parla di Medioriente, tensioni nello stretto di Hormuz, vertice a Cipro, crisi energetica, tregua ‘allungata’ da Trump
L’attualità geopolitica con le notizie delle ultime ore che arrivano dal Medioriente, le tensioni nello stretto di Hormuz, ma anche il vertice dei capi stato e di governo europei a Cipro. La crisi energetica, la tregua ‘allungata’ da Trump di qualche settimana nel conflitto israelo-libanese.
Sono gli argomenti di cui si parlerà a “24minuti”, lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 condotto da Simone Bacchetta. Ospite della puntata Nicoletta Pirozzi, esperta di politica estera dell’Istituto affari internazionali.
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