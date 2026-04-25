Ultime News

25 Apr 2026 "24 minuti", ospite Nicoletta Pirozzi per parlare dello scenario internazionale
25 Apr 2026 Solo un ponte (e una passerella crollata) separa il Cremonese dal comune più ricco d'Italia
25 Apr 2026 Malfunzionamento Siss, in Comune mozione che chiede interventi urgenti a Regione
25 Apr 2026 Japan Show, buona la prima: folla di visitatori per scoprire il fascino del Sol Levante
25 Apr 2026 Due giorni di studi a Cremona sulle sale cinematografiche tra passato e futuro
Cronaca

"24 minuti", ospite Nicoletta Pirozzi per parlare dello scenario internazionale

di Laura Bosio

Nella puntata del week end si parla di Medioriente, tensioni nello stretto di Hormuz, vertice a Cipro, crisi energetica, tregua ‘allungata’ da Trump

Nicoletta Pirozzi e Simone Bacchetta
Fill-1

L’attualità geopolitica con le notizie delle ultime ore che arrivano dal Medioriente, le tensioni nello stretto di Hormuz, ma anche il vertice dei capi stato e di governo europei a Cipro. La crisi energetica, la tregua ‘allungata’ da Trump di qualche settimana nel conflitto israelo-libanese.

Sono gli argomenti di cui si parlerà a “24minuti”, lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 condotto da Simone Bacchetta. Ospite della puntata Nicoletta Pirozzi, esperta di politica estera dell’Istituto affari internazionali.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...