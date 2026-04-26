Dal "Waterblitz" alla panchina arcobaleno: tante iniziative "green" alle Colonie Padane

Una mattinata all’insegna della cura dell’ambiente, del verde cittadino e del Grande Fiume.

Diverse le iniziative andate in scena alle Colonie Padane, grazie all’impegno del Circolo Vedo Verde di Legambiente, del Comitato Cremona Pride e dell’associazione Arcigay Cremona La Rocca.

Fin dalle prime ore del mattino, volontari e cittadini hanno partecipato al prelievo di alcuni campioni di acqua del Po, nell’ambito del progetto sovraregionale “WaterBlitz“, promosso da ‘Po Grande’ in collaborazione con realtà di rilievo come Unesco e alcuni atenei universitari. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di verificare la presenza di fosfati e nitrati nelle acque del fiume, coinvolgendo direttamente la cittadinanza in un’azione di monitoraggio ambientale.

“Nel kit abbiamo trovato una cuvetta e due provette – spiega Giovanna Perrotta, presidente del Circolo Vedo Verde Legambiente di Cremona –. Abbiamo effettuato un prelievo di acqua del Po lungo le Canottieri, al Bodingo. Seguendo le istruzioni, abbiamo poi analizzato i campioni per verificare la presenza di fosfati e nitrati“.

“È la prima volta che realizziamo questo tipo di intervento sulle acque del Po – aggiunge Perrotta –. Si tratta di un primo tentativo per coinvolgere i cittadini in una grande operazione di cittadinanza attiva, che mette al centro la tutela del fiume“.

Conclusa la fase di campionamento, le attività sono proseguite con la riverniciatura della panchina arcobaleno lungo il fiume, inaugurata nel 2019.

“Crediamo che questa iniziativa sia importante – commenta Matteo Rastelli, vicepresidente dell’associazione Cremona Pride – perché la visibilità dei simboli della comunità LGBT+ deve far parte del tessuto cittadino, al pari di altri simboli legati ai diritti umani e civili. Restituire visibilità a questo elemento significa lanciare un segnale forte“.

E mentre la vernice asciugava, i volontari non sono rimasti con le mani in mano: è partita infatti anche la raccolta di cartacce e rifiuti abbandonati nell’area del parco.

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