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Cronaca

Economia, filosofia e spiritualità: a "24minuti" il professor Gabriele Guzzi

Il docente sarà ospite della trasmissione condotta da Simone Bacchetta. Appuntamento per questa sera alle 19,30 su CR1, canale 19

Gabriele Guzzi, ospite a 24minuti
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Stasera a “24minuti”, lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta, si parla economia, ma legata anche alla filosofia, all’etica, alla spiritualità.
Cosa c’entra la filosofia e la spiritualità? Domanda alla quale risponderà l’ospite della puntata: Gabriele Guzzi, professore di Storia economica ed Economia dell’integrazione europea all’Università di Cassino.

Durante la trasmissione verrà analizzata anche la situazione economica in Europa e in Italia, il patto di stabilità che si sta pensando di allentare, il recente documento di finanza pubblica varato dal governo.
Si discuterà inoltre di una integrazione europea ancora lontana dal potersi definire compiuta.

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