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Rossella Erra, la difficoltà di rimanere incinta: “Mi sono sentita sbagliata per tanto tempo”

(Adnkronos) –
“Mi sono sentita sbagliata per tanto tempo”. Rossella Erra ospite oggi, mercoledì 29 aprile, a ‘La volta buona’ ha raccontato la difficoltà di rimanere incinta. Oggi Erra è mamma di Beatrice, ma il percorso non è stato facile: “Ho avuto enormi difficoltà”, ha detto.  

L’opinionista di Ballando con le stelle ha spiegato di essersi sottoposta a diverse cure definite da lei come “umilianti”: “Ho dovuto fare tante cose personali per rimanere incinta”. Poi, è arrivata Beatrice “ma ogni volta che facevo il test di gravidanza lo vivevo come un fallimento”. 

Erra ha spiegato di essersi sentita sbagliata – “ho sempre pensato fosse colpa mia” – anche a causa dei commenti della gente: “Quando mi vedevano con la pancia pensavano fossi incinta, in realtà ero solo in carne”.  

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